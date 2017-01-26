Новости За 2016 г. в Праге произошло 2025 пожаров, 10 человек погибло

26-01-2017 16:27 | Катерина Айзпурвит

За прошлый год в столице Чехии было зафиксировано 2025 пожаров, на 362 меньше, чем в 2015 г. 10 человек в результате пожаров погибло, 109 получили ранения. Материальный ущерб от возгораний составил почти 330 млн крон (12 млн евро). Пожарным удалось спасти имущество на общую сумму 1 млрд 300 млн крон (48 млн евро). За год пожарные выезжали на тушение пожаров более 9000 раз, а также более 1000 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП. Чаще всего помощь в борьбе с огнем требовалась в шестом районе Праги. Наиболее пожароопасным месяцем стал май 2016 г., за который произошло 907 пожаров, технических аварий и других происшествий, потребовавших вмешательства пожарных.

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ЧЕ 2017 в Остраве: короткий танец и произвольная программа в парном катании 26-01-2017 18:04 oбновлено | Катерина Айзпурвит В Остраве продолжаются соревнования в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию. 26 января на лед вышли танцевальные пары с короткой программой и спортивные пары с произвольной программой. От Чехии в танцах выступили Николь Кузьмичева и Александр Синицын, которые получили 47,16 балла, заняв, в итоге, 26 место, что не позволяет им продолжать борьбу. Чешские спортсмены поблагодарили своих болельщиков за поддержку. «Золото» досталось итальянскому дуэту Анна Каппеллини – Лука Ланотте (76,65), россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловёьв заняли второе место (76,18), Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции получили бронзовые медали (75,48).

Птичий грипп впервые выявлен на крупной чешской птицефабрике 26-01-2017 16:59 oбновлено | Катерина Айзпурвит После того как владелец сообщил о внезапной гибели 160 птиц, ветеринары подтвердили наличие очага птичьего гриппа на крупной птицефабрике, расположенной в населенном пункте Ржитовиз-у-Блатне, в районе города Страконице. Для предотвращения распространения инфекции было уничтожено 6500 голов уток. Пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции Петр Пейхал сообщил, что у птиц был выявлен вирус Н5, который могли занести на фабрику дикие утки. Владельцы птицефабрик имеют право на получение компенсации ущерба со стороны государства в случае подачи соответствующего заявления в течение шести недель после ликвидации очага заражения.

Полиция предъявила обвинение трем участникам военных учений 26-01-2017 16:53 | Катерина Айзпурвит Трем участникам военных учений, проходивших в 2016 г. на военном полигоне Либава, предъявлено обвинение в нанесении тяжелого вреда здоровью. В результате обстрела из БМП бронетранспортера двое военных получили ранения, один из пострадавших, 29-летний военный, лишился левой руки. Виновным грозит до четырех лет лишения свободы. Расследование происшествия ведет комиссия начальника Генерального штаба и полиция города Оломоуц.

За 2016 г. в Праге произошло 2025 пожаров, 10 человек погибло 26-01-2017 16:27 | Катерина Айзпурвит За прошлый год в столице Чехии было зафиксировано 2025 пожаров, на 362 меньше, чем в 2015 г. 10 человек в результате пожаров погибло, 109 получили ранения. Материальный ущерб от возгораний составил почти 330 млн крон (12 млн евро). Пожарным удалось спасти имущество на общую сумму 1 млрд 300 млн крон (48 млн евро). За год пожарные выезжали на тушение пожаров более 9000 раз, а также более 1000 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП. Чаще всего помощь в борьбе с огнем требовалась в шестом районе Праги. Наиболее пожароопасным месяцем стал май 2016 г., за который произошло 907 пожаров, технических аварий и других происшествий, потребовавших вмешательства пожарных.

Чехия может поддержать протест против введения ФРГ платы за пользование автобанами страны 26-01-2017 13:49 | Катерина Айзпурвит Как заявил премьер-министр Богуслав Соботка, Прага может присоединиться к иску, поданному в Европейский суд Австрией на немецкий закон о введении платы для легковых автомобилей за проезд по автобанам страны. Австрия указывает на дискриминационный характер формулировки закона по отношению к иностранцам, поскольку у граждан ФРГ дорожный сбор будет взиматься на льготных условиях в рамках налога на автомобиль. При этом немецкие власти уже пошли на уступки, согласившись ввести виньетки с кратким сроком действия. В зависимости от объема выбросов двигателя, дорожная марка на 10 дней обойдется предположительно в сумму от 2,5 до 24,5 евро; виньетка на 2 месяца может стоить от 7 до 50 евро, и около 130 евро – на год. При этом в приграничных районах иностранные водители смогут по-прежнему передвигаться бесплатно. Ожидается, что после принятия проекта правительством ФРГ, закон будет одобрен и Бундестагом и вступит в силу в 2018 или 2019 г.

Прогноз погоды на пятницу, 27 января 26-01-2017 13:27 | Катерина Айзпурвит В пятницу, 27 января, синоптики обещают низкую облачность. Днем температура воздуха составит от -4 до 0 °C, в отдельных районах – до двух градусов тепла. Слабый юго-западный ветер 3-7 м/с, на Чешско-Моравской возвышенности – с порывами до 15 м/с, на западе Чехии и в Моравии – ветер слабый, переменный, до 4 м/с.

Приложение, распространяемое от имени Чешской почты, заражает смартфоны вирусом 26-01-2017 13:21 | Катерина Айзпурвит Чешская почта предупредила об опасности заражения вирусом через мобильную аппликацию, которую злоумышленники предлагают установить якобы от ее имени. Владельцы смартфонов начали получать от имени Чешской почты смс-сообщения с предложением установить приложение Pošta Online. Этим они заражают свой гаджет вирусом, способным проникнуть в систему Интернет-банкинга владельца. Уже известно о десятках жертв, пострадавших от действий злоумышленников.

Министр финансов: За 3 года «Налоговая кобра» предотвратила потерю более 7,5 млрд крон 26-01-2017 12:52 | Катерина Айзпурвит В ходе конференции Налогового управления ЧР министр финансов Андрей Бабиш сообщил, что специальный отдел по борьбе с налоговыми преступлениями «Налоговая кобра» за три года своего существования предотвратил потерю для бюджета суммы в размере 7 млрд 660 млн крон (283,7 млн евро). В течение прошлого года спецотдел предотвратил попытки уклонения от уплаты налогов на общую сумму 3 млрд 400 млн крон (123 млн евро). Помимо «Налоговой кобры» в Чехии также действует «Азартная кобра», в задачу которой входит пресечение деятельности нелегального игорного бизнеса.

В 2017 г. у 800 000 граждан ЧР закончится срок действия водительских удостоверений 26-01-2017 10:49 | Катерина Айзпурвит Впервые в истории более 800 000 граждан Чехии должны получить новые водительские удостоверения в течение одного года. Десятилетний срок действия прав на вождение автомобиля заканчивается у тех, кто получал документы в 2007 г. Подать заявление на обмен удостоверения можно за 3 месяца до окончания срока его действия по месту постоянного жительства. При подаче необходимо предъявить удостоверение личности, сдать одну фотографию и заполнить анкету. Заявление рассматривается в течение 20 дней, и обмен прав производится бесплатно. Для срочного получения водительского удостоверения придется заплатить 500 крон (18,5 евро). При этом за просроченные права водителю грозит штраф в размере 2000 крон (74 евро).