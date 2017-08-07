За 11 лет регистрированное партнерство заключило в Чехии 2647 однополых пар

Ольга Васинкевич
07-08-2017
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За 11 лет от вступления в силу закона о регистрированном партнерстве в Чехии в официальные отношения вступило 2647 однополых пар. За первое полугодие 2017 года регистрированное партнерство заключило 137 пар, из них 81 мужская и 56 женских. Однополые пары в Чехии имеют право официально регистрировать свои отношения с 1 июля 2006 года. Больше всего таких союзов было заключено за первые полгода после принятия закона. По статистике, у регистрированных партнерских отношений значительно ниже количество разводов, чем у традиционных браков. С момента принятия закона развелось лишь 14,5% зарегистрированных партнеров, в то время как по данным Чешского статистического управления, в последние годы число разводов, спустя три-пять лет после классической свадьбы, составляет порядка 50%.

 
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