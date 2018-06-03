Ювелирных дел мастера съедутся в Чешский рай

Лорета Вашкова
03-06-2018
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Одиннадцать дизайнеров – ювелиров из 7 стран мира вскоре будут создавать оригинальные ювелирные украшения в рамках двухдневного международного симпозиума в Турнове в Чешском рае. Начало симпозиума, который состоится в Доме каменотесов (Kamenářský dům), планируется на 5 июня. Гости мероприятия смогут понаблюдать за работой мастеров, - сообщил организатор встречи Mирослав Цоган.

Ювелирные симпозиумы проводятся в Турнове уже с 1984 года. За 34-летний период в них представило свои идеи и мастерство 200 чешских и зарубежных ювелирных дел мастеров. В последние годы форум организуется реже, раз в два года.

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