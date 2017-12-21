Ярослав Шилгавы уволен из «Славии»

Ярослав Шилгавы покинул пост главного тренера пражской «Славии». Об этом сообщил президент клуба Ярослав Тврдик. «Хотелось бы выразить огромную благодарность Ярославу Шилгавы за все, чего он добился во главе «Славии». Никто из нас никогда не забудет неожиданный прошлогодний триумф, как и невероятную беспроигрышную серию», - цитирует Тврдика sport.cz.

До назначения нового главного тренера тренировочным процессом будут руководить помощники Ярослава Шилгавы Иржи Хитры и Милан Веселы. Наиболее вероятным преемником Шилгавы называется Индржих Трпишовски, возглавляющий «Слован» из Либереца.