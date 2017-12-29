Чешский хоккеист Яромир Ягр занял 3-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард «Калгари» вернулся на лед после десятидневного перерыва из-за травмы.

Матч против «Сан-Хосе» (2:1) стал для 45-летнего чешского спортсмена 1731-м в карьере в НХЛ. Таким образом, он разделил с бывшим партнером по «Питтсбургу» Роном Фрэнсисом 3-е место по количеству игр в регулярных чемпионатах.

Их обгоняют только Горди Хоу (1767 игр) и Марк Мессье (1756 игр).