Яромир Ягр может перейти в «Калгари»

Тимур Кашапов
24-08-2017
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» предложил контракт чешскому нападающему Яромиру Ягру, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Подписать контракт с форвардом «Флэймс» посоветовал один из его бывших тренеров Глен Гулуцан, под руководством которого Ягр выступал в сезоне-2012/13 за «Даллас». По информации журналиста Джошуа Маршалла, «Калгари» готовит годичное предложение для Ягра в размере 3,7 миллиона долларов. В прошедшем сезоне 45-летний хоккеист провел за «Флориду Пантерз» 82 матча и набрал 46 (16+30) очков.

 
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