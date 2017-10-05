Ягр официально подписал контракт с «Калгари»

Тимур Кашапов
05-10-2017
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Клуб НХЛ «Калгари Флеймз» объявил на официальном сайте о заключении контракта с нападающим Яромиром Ягром. Соглашение с 45-летним чешским хоккеистом рассчитано на один сезон. Его размер составит 1 миллион долларов плюс столько же игрок получит в качестве бонусов.

Последние два года Ягр провел во "Флориде". В 82 встречах прошлого сезона в "Пантерз" на его счету было 46 (16+30) баллов. Всего в НХЛ он провел 1711 матчей за "Питтсбург", "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфи.", "Даллас", "Бостон" и "Нью-Джерси" и набрал 1914 (765+1149) очков.

 
 
 
 
 
 
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