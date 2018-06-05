Христианские демократы: Новая система сократит количество получателей пособий на жилье

Антон Каймаков
05-06-2018
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На внеочередном заседании Палаты депутатов предлагают христианские демократы обсудить готовящиеся изменения системы выплаты пособий на жилье. Парламентская партия намерена добиться от Министерства труда и социальных дел отсрочки внедрения разработанных поправок. По мнению христианских демократов, следствием изменения правил станет ограничение доступности пособий на жилье, что поставит под угрозу около 250 тысяч семей.

Критика христианских демократов относится к намерению Министерства труда и социальных дел рассчитывать сумму пособий на жилье, исходя исключительно из размеров арендной платы, взимаемой за муниципальные квартиры. В настоящее время учитывается также и стоимость коммерческого съема жилья, которая выше.

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