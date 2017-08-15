По информации Ассоциации турагентств Чешской Республики, и в этом году Хорватия станет любимым направлением чешских туристов. Ассоциация предполагает, что в текущем году туда отправится порядка 850 тысяч чешских граждан, в 2016 году их число составило 828 тысяч человек. Хорватия занимала первую строчку рейтинга на протяжении 20 лет, однако, в 2015 году Словакию посетило на три четверти больше чешских гостей, по сравнению с 2014 годом, поэтому в 2015 году ближайшие соседи заняли воображаемое первое место в рейтинге посещений чешских туристов. В предварительной продаже туров в этом году лидировали Египет и Италия, а в last minute сезоне – Турция и Тунис. Возможности для расширения предложения Ассоциация видит, например, в Албании, число проданных туров может вырасти и в Испанию.