Хоккеист Филиппи расторг контракт с «Металлургом»

Эва Туречкова
19-12-2017
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Чешский хоккейный нападающий Томаш Филиппи преждевременно расторг контракт с магнитогорским «Металлургом». Официально озвученная причина ухода - проблемы со здоровьем, препятствующие игроку в завершении сезона. В составе «Металлурга» Филиппи стал обладателем Кубка Гагарина, а в прошлом сезоне дошел с командой до финала. Всего за два года спортсмен отыграл за «Металлург» 184 матча. В этом году чешский спортсмен принял участие в 25 играх, на его счету 6 голов и 11 голевых передач.

В клубе остается, таким образом, единственный чех – нападающий Ян Коварж.

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