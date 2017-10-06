Wizz Air открывает новый маршрут из Праги в Кутаиси

В направлении Грузии будет летать новый рейс из Праги. С мая 2018 года авиакомпания Wizz Air будет осуществлять авиаперелеты во второй по величине город Грузии – Кутаиси. Об этом компания сообщила в пятницу в пресс-релизе.

Рейсы будут осуществляться регулярно по вторникам и субботам. Авиабилеты пока продаются исключительно для членов программы Wizz Discount Club. На октябрь 2018 года уже можно приобрести билеты по цене 800 крон (30,7 евро). Совершаться полеты будут на самолете Airbus A320.

Таким образом, Кутаиси станет вторым направлением в Грузии, куда можно будет отправиться из Праги. С июня 2017 года в Тбилиси из аэропорта имени Вацлава Гавела летает прямой рейс авиакомпании Georgian Airways.