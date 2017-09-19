Взрыв в военном общежитии Вышкова: один мертв, один ранен

В результате взрыва в военном общежитии Jugo в городе Вышков один человек погиб, еще один был серьезно ранен, сообщил руководитель отдела внешних связей Министерства обороны Ян Пейшек. Жертвой взрыва, равно как и пострадавшим, получившим травму глаза, стали сотрудники Военной полиции. Информацию ČTK предоставил пресс-секретарь Факультетской больницы в Брно Павел Жара.

Mесто происшествия оцеплено. По информации полиции, дальнейшие взрывы жителям дома не грозят. По словам Пейшека, причиной взрыва, который произошел утром, около 9. 00, не является теракт или умышленное преступление. Некоторые СМИ сообщили, что взрывы были произведены с помощью гранат, однако Минобороны не подтвердило данную гипотезу.