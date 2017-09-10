Выжившие после атаки террористов в Мали чешские солдаты вернулись на родину

Лорета Вашкова
10-09-2017
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Своими переживаниями с журналистами по возвращении из миссии поделились чешские солдаты, освобождавшие в июне нынешнего года туристический комплекс в пригороде столицы Мали Бамако, подвергшийся нападению боевиков. Чехам удалось спасти от смерти нескольких гостей отеля, сообщает ЧТК.

Согласно ранее обнародованной информации, на данном курорте в результате атаки погибло пятеро человек и четверо террористов. Благодарность за отвагу чешским бойцам выразил и командующий миссией ЕС в Мали бельгийский бригадный генерал.

 
 
 
 
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