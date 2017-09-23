Выставка младоболеславского музея посвящена феномену Škoda Favorit

Новая выставка с названием «30 лет: Феномен Favorit», открывшаяся 18 сентября в музее Škoda города Млада Болеслав, посвящена процессу производства данной модели и роли сотрудничества в ее создании дизайн-студии Bertone.

Посетители смогут узнать об успехах автогонщиков, которых им удалось достичь за рулем «Фаворита», и увидеть менее известные прототипы модели из хранилища музея Škoda, а также тематическую видеопроекцию.

Выставка открыта ежедневно до 31 января 2018 г., с 9:00 до 17:00. В рамках сопроводительной программы 26 сентября в 17:30 в музейном зале Laurin & Klement начнется беседа с инженерами и разработчиками известной автомодели.