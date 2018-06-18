Высшее контрольное управление: черпать средства из норвежских фондов слишком сложно

Лорета Вашкова
18-06-2018
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Чрезмерно сложной и обремененной излишними административными препонами, по мнению экспертов Высшего контрольного управления ЧР (NKÚ), является методика распределения средств из Европейского сельскохозяйственного фонда и норвежских фондов. Несмотря на это, как показал анализ, Чешской Республике удалось воспользоваться 90 процентами выделенной стране суммы.

NKÚ провело аудит в сфере распределения средств, которые предназначались на период с 2009 по 2014 г. Недочеты были зарегистрированы в использовании 2,5 миллионов крон из 230 миллионов крон.

 
 
 
 
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