Вышеградская четверка подтвердила, что поддержит меры по повышению эффективности защиты ливийских границ

Тимур Кашапов
14-12-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешская Республика, Словакия, Польша и Венгрия в Брюсселе подтвердили свое намерение оказать финансовую поддержку усилиям Европейского союза по повышению эффективности защиты ливийских границ. Четыре страны перечислят на эти цели в фонд ЕС для Африки около 35 млн евро, причем Чехия выделит не менее 220 млн крон (8,8 млн евро). Премьер-министр Андрей Бабиш назвал эти меры «подтверждением стратегии решения вопросов нелегальной миграции за пределами Европы».

План был подтвержден на утренней встрече премьер-министров Вышеградской группы с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

Статьи на ту же тему
Томио Окамура, Марин Ле Пен и Герт Вилдерс, фото: ЧТК

«Форум антиимиграционных политиков – итог бездействия традиционных партий»

Небезызвестный нидерландский политик Герт Вилдерс надеется, что "Прага и впредь будет держать врата на запоре, чтобы через них не мог хлынуть…
Андрей Бабиш в брюссельском саммите, фото: ЧТК

Новый премьер Чехии: Мы против квот на мигрантов

Новое чешское правительство приступило к работе. После церемонии назначения и первого общего заседания, часть министров уже успели официально…
Фото: Pixabay, открытый источник

Отказ от мигрантов – подсудное дело

Еврокомиссия подает судебный иск против Чехии, Польши и Венгрии за их отказ участвовать в программе по перераспределению беженцев.…
Далее об этом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 