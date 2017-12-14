Вышеградская четверка подтвердила, что поддержит меры по повышению эффективности защиты ливийских границ

Чешская Республика, Словакия, Польша и Венгрия в Брюсселе подтвердили свое намерение оказать финансовую поддержку усилиям Европейского союза по повышению эффективности защиты ливийских границ. Четыре страны перечислят на эти цели в фонд ЕС для Африки около 35 млн евро, причем Чехия выделит не менее 220 млн крон (8,8 млн евро). Премьер-министр Андрей Бабиш назвал эти меры «подтверждением стратегии решения вопросов нелегальной миграции за пределами Европы».

План был подтвержден на утренней встрече премьер-министров Вышеградской группы с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и премьер-министром Италии Паоло Джентилони.