Выпускники чешских школ получили табели с QR-кодом

78 тысяч чешских девятиклассников, завершивший базовый курс обучения, получили свой итоговый школьный табель уже с обязательным QR-кодом (нововведение 2018 года). Благодаря новшеству во время приемных экзаменов администрации учебного заведения среднего уровня получать всеобъемлющую информацию о школьных успехах абитуриента. Для приемной комиссии станут доступными не только табельные оценки, но также и иные характеристики из личного дела.

Выпускники базовых чешских школ 2018 года станут первыми, кому в рамках ЕГЭ придется сдавать обязательный экзамен по математике.