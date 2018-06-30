Выпускники чешских школ получили табели с QR-кодом

Антон Каймаков
30-06-2018
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78 тысяч чешских девятиклассников, завершивший базовый курс обучения, получили свой итоговый школьный табель уже с обязательным QR-кодом (нововведение 2018 года). Благодаря новшеству во время приемных экзаменов администрации учебного заведения среднего уровня получать всеобъемлющую информацию о школьных успехах абитуриента. Для приемной комиссии станут доступными не только табельные оценки, но также и иные характеристики из личного дела.

Выпускники базовых чешских школ 2018 года станут первыми, кому в рамках ЕГЭ придется сдавать обязательный экзамен по математике.

 
 
 
 
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