Выборы в парламент ЧР в Америке начнутся на день раньше, 19 октября

Выборы депутатов в парламент Чешской Республики стартуют на Американском континенте на день раньше, чем в Чехии, – участки для голосования открываются уже в четверг, 19 октября. Решение было принято с учетом разницы часовых поясов. В противном случае в самой Чехии пришлось бы на 9 часов отложить объявление результатов голосования, до закрытия избирательного участка в Лос-Анджелесе.

Первым начнется голосование в посольствах ЧР в Бразилии и Аргентине — 19 октября, в 19 ч по СЕТ. Спустя один час откроются избирательные участки на Кубе, восточном побережье США ми в Канаде, затем в Австралии, Азии и, наконец, в Европе и на Африканском континенте, где, как и в самой Чехии, голосование будет проходить в пятницу, 20 октября, и субботу, 21 октября.

Всего в мире будет открыто 108 участков для голосования, преимущественно в диппредставительствах ЧР и местах дислокации чешских военных, таких как базы в Ираке и Афганистане. Впервые выборы пройдут в консульстве ЧР в Шанхае, в диппредставительствах в Найроби, Дакаре, Лусаке, Боготе и Эрбиле. Голосование не будет проводиться в Донецке, поскольку там Генконсульство ЧР было в 2014 г. закрыто.

Голосовать за пределами страны могут граждане Чехии, постоянно или временно проживающие за границей. На прошлых парламентских выборах такой возможностью воспользовался 10 571 человек из примерно 14 000 чешских граждан за рубежом.