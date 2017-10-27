ВВС Чехии пополнятся новой техникой

Лорета Вашкова
27-10-2017
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Kонгресс США не протестовал против поставок американских военных вертолетов чешской армии. В связи с этим правительство США может до конца текущего месяца предложить чешской стороне покупку 12 многоцелевых вертолетов UH-1Y производства компании Bell.

UH-1Y американская армия использует с 2008 года, в настоящее время эскадрильи Америки оснащены примерно сотней таких вертолетов, сообщает ЧТК. Правительство Чехии также обратилось с просьбой о посредничестве в приобретении вертолетов итальянско-британского концерна AgustaWestland. Глава Минобороны Мартин Стропницкий и его американский коллега Джеймс Мэттис обсуждали детали тендера на поставку 12 вертолетов ВВС Чехии в ходе майских переговоров, проходивших в Пентагоне.

 
 
 
 
 
 
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