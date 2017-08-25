Вузы Чехии получат в 2018 г. на 700 млн крон больше, чем в этом году

Как следует из проекта бюджета на 2018 год, который министр финансов Иван Пильны обязан послать до конца августа на рассмотрение правительства, бюджет чешских вузов увеличится по сравнению с текущим годом на 700 млн крон (около 27 тыс. евро).

Об этом стало известно после встречи главы Минфина с председателем Чешской конференции ректоров и ректором Карлова университета Toмашом Зимой. Однако и этих средств, по мнению ректора, университетам явно недостаточно.

Пильны допускает, что обсудить изменения параметров дефицита бюджета кабмин мог бы на совещании 4 сентября, однако он сам не станет инициатором выделения более значительной суммы на нужды университетов.