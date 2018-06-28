Второй энергоблок АЭС «Темелин» остановят для замены ядерного топлива

Тимур Кашапов
28-06-2018
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На АЭС «Темелин» на два месяца будет отключен второй энергоблок, на нем предстоит частичная замена топлива на модернизированную версию. Также будут произведены профилактические и ремонтно-технические работы, сообщил пресс-секретарь Марек Свитак, добавив, что остановка блока не повлияет на поставки электроэнергии для населения и предприятий.

В марте после 83 дней остановки возобновил работу первый энергоблок АЭС «Темелин». С начала года крупнейшая атомная электростанция в Чехии выработала 7,66 тераватт-часов электроэнергии.

 
 
 
 
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