Второй энергоблок АЭС «Темелин» остановят для замены ядерного топлива

На АЭС «Темелин» на два месяца будет отключен второй энергоблок, на нем предстоит частичная замена топлива на модернизированную версию. Также будут произведены профилактические и ремонтно-технические работы, сообщил пресс-секретарь Марек Свитак, добавив, что остановка блока не повлияет на поставки электроэнергии для населения и предприятий.
В марте после 83 дней остановки возобновил работу первый энергоблок АЭС «Темелин». С начала года крупнейшая атомная электростанция в Чехии выработала 7,66 тераватт-часов электроэнергии.
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