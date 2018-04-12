Вступает в силу программа по привлечению работников из Филиппин и Монголии

Тимур Кашапов
12-04-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Экономическая палата ЧР из-за нехватки рабочей силы на чешском рынке начала принимать заявки от компаний, которые хотят привлечь сотрудников из Филиппин и Монголии. Благодаря режиму «Другие государства» чешские фирмы смогут привлечь до тысячи человек из каждой из этих стран, что связано с намерением ускорить прием иностранцев на те рабочие места, которые не интересуют граждан Чехии или ЕС. Речь идет примерно о 85 кандидатах в месяц из обеих стран, сообщает информагентство ČTK.

Новой программой смогут воспользоваться только те компании, которые работают в Чешской Республике не менее двух лет в сфере производства, услуг или в госсекторе. Штат предприятия должен насчитывать не менее десяти человек, у него не должно быть задолженностей перед государством, причем оно долгое время не может найти подходящего местного работника.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 