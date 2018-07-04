Встреча премьеров Чехии и Польши посвящена развитию транспортной инфраструктуры и сотрудничеству V4

Лорета Вашкова
04-07-2018
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Премьер-министр Андрей Бабиш в пятницу, 6 июля, встретится в Карловых Варах со своим польским коллегой Матеушом Моравецким, с которым обсудит развитие взаимной торговли и актуальные европейские вопросы.

Позже политики улетят в Софию, где 6-7 июля состоятся переговоры между представителями 16 государств Центральной и Восточной Европы и Китаем, посвященные перспективам инвестиционных проектов КНР в Европе.

С главой правительства Польши А.Бабиш, сообщает ЧТК, будет говорить о чешско-польских проектах в области транспортной инфраструктуры, сотрудничестве в рамках ЕС и Вышеградской четверки (V4), в которую наряду с Польшей и Чехией входят Словакия и Венгрия. Премьеры встретятся в Карловых Варах с чешскими и польскими предпринимателями.

 
 
 
 
 
 
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