Встреча премьеров Чехии и Польши посвящена развитию транспортной инфраструктуры и сотрудничеству V4

Премьер-министр Андрей Бабиш в пятницу, 6 июля, встретится в Карловых Варах со своим польским коллегой Матеушом Моравецким, с которым обсудит развитие взаимной торговли и актуальные европейские вопросы.

Позже политики улетят в Софию, где 6-7 июля состоятся переговоры между представителями 16 государств Центральной и Восточной Европы и Китаем, посвященные перспективам инвестиционных проектов КНР в Европе.

С главой правительства Польши А.Бабиш, сообщает ЧТК, будет говорить о чешско-польских проектах в области транспортной инфраструктуры, сотрудничестве в рамках ЕС и Вышеградской четверки (V4), в которую наряду с Польшей и Чехией входят Словакия и Венгрия. Премьеры встретятся в Карловых Варах с чешскими и польскими предпринимателями.