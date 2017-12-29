Все кандидаты на пост президента, за исключением М. Земана, используют рекламные видеоролики

Кандидаты на пост президента Чешской Республики стремятся привлечь голоса избирателей, используя видеоролики, в которых запечатлены сценки из жизни и выступления в их поддержку знаменитых деятелей искусства.

Видеофайлы размещаются на сайтах кандидатов и в социальных сетях. Также они будут представлены на «Чешском телевидении» (ČT). Согласно закону, общественные телевидение и радио обязаны предоставить каждому из кандидатов эфирное время — пять часов перед первым туром голосования и один час перед вторым. Трансляции начнутся со 2 января 2018 г.

Действующий президент Милош Земан, баллотирующийся на второй срок, не планирует использовать данное эфирное время.