Вратислав Кулганек сможет принять участие в президентских выборах

Тимур Кашапов
19-10-2017
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Экс-глава Škoda Auto Вратислав Кулганек примет участие в выборах Президента ЧР, которые состоятся в начале 2018 года. Кандидатуру Кулганека поддержали 23 действующих депутата, а также Гражданский демократический альянс, который пообещал оказать ему всестороннюю помощь, включая финансовую и административную.

Напомним, что Вратислав Кулганек руководил Škoda Auto до 2008 года, кроме того, он возглавлял Чешский хоккейный союз. Его также обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами коммунистической ЧССР в 80-е гг. В то время он работал на высокой должности в фирме Motor Jikov, по лицензии сотрудничавшей с одной из немецких фирм. Представителей коммунистической полиции интересовали вопросы промышленного шпионажа. Вратислав Кулганек подтвердил факт нескольких встреч с офицером Госбезопасности, выступавшим во время суда в качестве свидетеля, но, по его словам, в то время он даже не знал, что это агент. Точку в деле поставили показания трех бывших сотрудников Госбезопасности, подтвердивших фальсификацию доносов от Кулганека.

Тимур Кашапов
19-10-2017
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