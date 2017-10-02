Врачи, работающие в амбулаториях, возмущены ростом бюрократии и низким финансированием

Коалиция амбулаторных специалистов сообщает о запланированной на 10 октября акции протеста, призванной обратить внимание властей и общественности на бюрократию и низкое финансирование в этом сегменте медицинского обслуживание.

Организаторы сообщают, что врачебные кабинеты закрываться в этот день не будут, однако медицинские работники повяжут на руку траурную ленту. В поселке Жлебы, где закрывается последний врачебный кабинет, пройдут его символические «похороны». Принять участие в акции планирует около 10 000 медиков.

Коалиция амбулаторных специалистов объединяет терапевтов, педиатров и дантистов. Медицинские работники возмущены введением электронных рецептов и системы электронного учета выручки, что становится последней каплей, заставляющей медиков прекращать практику. При этом в сельской местности наблюдается значительная нехватка врачей. Кроме того, указывает Коалиция, 30% работающих специалистов являются людьми пенсионного возраста, и к 2020 г. в стране будет не хватать около 800 амбулаторных врачей.