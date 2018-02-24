Врачи против смягчения антитабачного закона

Антон Каймаков
24-02-2018
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Чешские врачи выступили против депутатской инициативы смягчить антитабачный закон, запрещающий курение в барах и ресторанах. В соответствующей петиции эскулапы обращают внимание на общее снижение количества инфарктов, которое зарегистрировано после вступления нормы в действие.

За смягчение антитабачного закона выступает группа законодателей во главе с представителем гражданских демократов Мареком Бендой. Необходимость послаблений они аргументируют тем, что из-за запрета курения в помещениях баров и ресторанов растет количество конфликтных ситуаций и беспорядок на улицах.

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