Врачи против смягчения антитабачного закона

Чешские врачи выступили против депутатской инициативы смягчить антитабачный закон, запрещающий курение в барах и ресторанах. В соответствующей петиции эскулапы обращают внимание на общее снижение количества инфарктов, которое зарегистрировано после вступления нормы в действие.

За смягчение антитабачного закона выступает группа законодателей во главе с представителем гражданских демократов Мареком Бендой. Необходимость послаблений они аргументируют тем, что из-за запрета курения в помещениях баров и ресторанов растет количество конфликтных ситуаций и беспорядок на улицах.