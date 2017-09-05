Врачи и фармацевты выступают против введения электронных рецептов

Врачебная и Фармацевтическая палаты ЧР выступают против электронных рецептов, которые должны быть введены с 2018 г. По мнению специалистов, нововведение недостаточно продумано и создаст проблемы при использовании. Кроме того, отсутствует соответствующая поправка к закону, регулирующая введение подобных рецептов.

Представители обеих палат сообщили журналистам, что выступают с предложением о доработке системы eRecept, предложенной Министерством здравоохранения и Государственного института контроля лекарственных средств.

В год в Чехии выписывается от 60 до 70 млн рецептов на бумажных бланках. В качестве базовой формы eRecept предлагается выдача кода на бумаге, с электронной подписью вместо обычной подписи врача и печати. В качестве другого варианта может использоваться смс-сообщение, e-mail с приложенным pdf-файлом или пересылка рецепта на мобильное или Интернет-приложение.