Впервые за 20 лет в Чехию вернулась псевдочума птиц

Катерина Айзпурвит
13-04-2018
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В Чехию после 20-летнего перерыва вновь зафиксированы случаи заболевания птиц болезнью Ньюкасла, или псевдочумой. Вокруг очага заражения в Шанове (Злинский край) ветеринары установили карантинную зону, внутри которой запрещено перемещать домашнюю птицу.

Вирусное заболевание птиц, прежде всего куриных, сопровождается пневмонией, энцефалитом и поражением внутренних органов. Для человека вирус особой опасности не представляет, однако может вызвать конъюнктивит, который самостоятельно проходит спустя несколько дней.

 
 
 
 
 
 
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