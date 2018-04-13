Впервые за 20 лет в Чехию вернулась псевдочума птиц

В Чехию после 20-летнего перерыва вновь зафиксированы случаи заболевания птиц болезнью Ньюкасла, или псевдочумой. Вокруг очага заражения в Шанове (Злинский край) ветеринары установили карантинную зону, внутри которой запрещено перемещать домашнюю птицу.

Вирусное заболевание птиц, прежде всего куриных, сопровождается пневмонией, энцефалитом и поражением внутренних органов. Для человека вирус особой опасности не представляет, однако может вызвать конъюнктивит, который самостоятельно проходит спустя несколько дней.