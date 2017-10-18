Воздух в Чехии – один из самых загрязненных в Европе

Катерина Айзпурвит
18-10-2017
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Согласно докладу Европейского агентства по окружающей среде (EEA), воздух на территории Чешской Республики продолжает оставаться одним из самых загрязненных среди стран ЕС и представляет серьезную угрозу для здоровья.

Наибольшую опасность, по мнению специалистов, представляет загрязнение мелкой пылью (частицы PM2,5), которая в 2014 г. была признана причиной преждевременной смерти 400 тыс. европейцев, среди которых – 10 000 граждан Чехии. Источником загрязнения воздуха во многом служит сельское хозяйство. При этом ЧР и Словакия относятся к странам с наибольшим числом сельхозпредприятий на душу населения в ЕС.

По данным EEA, в 2015 г. лишь меньшей части жителей городов ЕС приходится дышать воздухом, загрязненность которого превышает допустимые нормы Евросоюза. Однако Чехия относится к числу стран, атмосфера которых больше всего насыщена PM2,5. Также в список неблагополучных государств входит Болгария, Польша, Словакия, Венгрия и некоторые области Италии.

Катерина Айзпурвит
18-10-2017
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