Восемь депутатов от ANO и ЧСДП не уверены, поддержат ли они новое правительство

Восемь депутатов от движения ANO и Чешской социал-демократической партии еще не решили, поддержат ли они новое коалиционное правительство во время голосования о доверии. По данным информагентства ČTK, речь идет о представителях ANO Павле Станеке, Яне Волном, Марцеле Мелковой, Патрике Нахере и Карле Шлехтовой, а также членах ЧСДП Петре Долинеке, Милане Хованеце и Антонине Станеке.

Ни один из депутатов не сказал, что не собирается поддерживать правительство, но часть из них пока не определились. Коммунисты, на поддержку которых рассчитывает коалиционное правительство ANO и ЧСДП, отказались сообщить о том, как они собираются голосовать, пока не состоится заседание Центрального комитета партии, которое намечено на субботу, 30 июня.