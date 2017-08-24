Вопрос о лишении неприкосновенности Андрея Бабиша будет рассмотрен 6 сентября

Тимур Кашапов
24-08-2017
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Палата депутатов примет решение о лишении депутатской неприкосновенности председателя движения ANO Андрея Бабиша и главы фракции ANO в рамках дела о злоупотреблении дотациями ЕС при строительстве объектов на ферме «Гнездо аиста» в среду, 6 сентября. С таким предложением выступил 24 августа организационный комитет нижней палаты Парламента ЧР. Ее спикер Ян Хамачек ожидает, что до этого времени парламентарии получат в свое распоряжение вердикт мандатного комитета о том, следует ли депутатам лишать Бабиша и Фалтынека неприкосновенности. Впрочем, любой парламентарий может выступить с предложением перенести рассмотрение этого вопроса на другой день.

 
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