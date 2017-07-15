15 июля 2017 г. на вокзале г. Жатец была торжественно открыта мемориальная доска, посвященная 70-летию прибытия в Чехословакию с территории Украины первого железнодорожного состава с волынскими чехами. 8 февраля 1947 г. на историческую родину вернулось около 10 000 семей (примерно 33 000 человек), которых расселили в районах, откуда было депортировано немецкое население. Мемориальная доска установлена по инициативе Содружества волынских чехов, которое организует поездки на Волынь. Во второй половине XIX в. в эту область, находившуюся в том момент в составе Российской империи и Польши, переселялись мигранты из Богемии. Содружество также помогает сегодняшним репатриантам из Украины. «На 2017 г. правительство выделило на программу репатриации сумму в размере 40 млн крон. В этом году запланировано принять около 300 переселенцев», – сообщила агентству ČTK сотрудница МВД ЧР Клара Пьекницова. Программа позволяет переехать на историческую родину гражданам других стран, являющимся чехами по национальности.