Волонтеры очищают Чехию от мусора

Лорета Вашкова
07-04-2018
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Десятки тысяч волонтеров 7 апреля принимают участие в субботнике «Уберем мир, уберем Чехию», который проводится в чешских городах, населенных пунктах, зеленых зонах. Организатором субботника является Чешский союз защиты природы. Добровольцы, в том числе школы, гражданские объединения, добровольные пожарные, спортсмены стремятся ликвидировать стихийные складки и навести порядок не только вблизи места своего жительства.

В этом году мероприятие проходит под патронатом биатлонистки Габриэлы Коукаловой, которая посетовала, что бытовой мусор в лесах и парках, кроме прочего, мешает подготовке спортсменов к соревнованиям.

В прошлом году в генеральной уборке приняли участие почти 100000 человек, собравших в 2500 местах республики более 1500 кг бытового мусора и отходов.

 
 
 
 
 
 
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