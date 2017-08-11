Volkswagen отзывает в России 3463 автомобиля, включая модели Škoda

Катерина Айзпурвит
11-08-2017
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Volkswagen намерен отозвать в России примерно 1900 автомобилей марки Škoda Octavia, реализованные в период с марта 2004 года по 2013 г., а также Škoda Rapid и Yeti, выпущенные в период с июня по октябрь 2016 г. У Octavia обнаружены проблемы в блоке управления. Там будет обновлено программное обеспечение блока управления электронного контроля устойчивости ABS/ESP. В Чехии по данной причине было отозвано около 12 000 автомобилей, а в Германии – 36 000. У Rapid и Yeti компания заменит компоненты ремней безопасности.

 
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