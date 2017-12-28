Войтех Мозик признан лучшим защитником недели КХЛ

Тимур Кашапов
28-12-2017
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Чех Войтех Мозик был признан Комиссией по определению лучших хоккеистов КХЛ лучшим защитником 18-й недели турнира. 25-летний хоккеист «Витязя» в трех матчах набрал 4 (2+2) очка (лучший результат в лиге среди игроков его амплуа), выполнил 11 бросков по воротам и заблокировал 8 бросков соперников.

Лучшим вратарем признан голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов, лучшим нападающим – форвард «Адмирала» Роберт Саболич. Лучшим новичком объявлен форвард череповецкой «Северстали» Игорь Гераськин.

 
 
 
 
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