Войтех Мозик признан лучшим защитником недели КХЛ

Чех Войтех Мозик был признан Комиссией по определению лучших хоккеистов КХЛ лучшим защитником 18-й недели турнира. 25-летний хоккеист «Витязя» в трех матчах набрал 4 (2+2) очка (лучший результат в лиге среди игроков его амплуа), выполнил 11 бросков по воротам и заблокировал 8 бросков соперников.

Лучшим вратарем признан голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов, лучшим нападающим – форвард «Адмирала» Роберт Саболич. Лучшим новичком объявлен форвард череповецкой «Северстали» Игорь Гераськин.