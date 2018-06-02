Военный конвой США покинул территорию Чехии

Лорета Вашкова
02-06-2018
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Конвой армии США,направляющийся на тактические международные учения в страны Балтийского региона, утром в субботу, 2 июня, пересек границу в Находе и покинул территорию Чехии. Из-за технических неполадок график передвижения был нарушен на несколько часов, сообщила информационному агентству ČTK Властимила Циприсова из пресс-отделения Генштаба Армии ЧР.

В общей сложности в течение этой недели через территорию страны проследовало около 400 единиц техники, в том числе бронетранспортеры Striker и HMMWV и 1000 военных II Кавалерийского полка сухопутных войск США. Конвой во время нахождения на территории ЧР сопровождала военная и государственная полиция Чешской Республики.

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