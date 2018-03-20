Во вторник в 17 ч 15 мин по пражскому времени наступает весна

Во вторник в 17 часов 15 минут по пражскому времени наступает весеннее равноденствие, а вместе с ним и начало астрономической весны. В этот день падающие лучи Солнца перпендикулярны земной оси. Несмотря на равноденствие, день все же остается минут на 20 дольше ночи.

Температура в Чехии в этом году, однако, остается ниже среднестатистических весенних показателей. На многих местах Республики был на этой неделе зафиксирован рекордный мороз. На Лабской Боуде в Крконошах температура опустилась до – 16,9 °C.