Во время реконструкции Староместской ратуши обнаружены неизвестные ранее статуи и письмо

Эва Туречкова
09-06-2018
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Во время реконструкции пражской Староместской ратуши были найдены некоторые предметы искусства, о существовании которых историки ранее не подозревали. Реставраторы обнаружили несколько скульптур начала 15 века, а также письмо, написанное в середине прошлого века скульптором Войтехом Сухардой, реставрирующим башенные часы после окончания Второй мировой войны.

Письмо, адресованное будущим поколениям, было найдено внутри одной из скульптур. В самом здании ратуши работники обнаружили тайник. Детальная информация будет обнародована пражской мэрией в понедельник. Напомним, что реставрация Пражских курантов началась в апреле текущего года и продлится до конца августа. Городскому бюджету она обойдется в 48 миллионов крон.

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