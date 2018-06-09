Во время реконструкции Староместской ратуши обнаружены неизвестные ранее статуи и письмо

Во время реконструкции пражской Староместской ратуши были найдены некоторые предметы искусства, о существовании которых историки ранее не подозревали. Реставраторы обнаружили несколько скульптур начала 15 века, а также письмо, написанное в середине прошлого века скульптором Войтехом Сухардой, реставрирующим башенные часы после окончания Второй мировой войны.

Письмо, адресованное будущим поколениям, было найдено внутри одной из скульптур. В самом здании ратуши работники обнаружили тайник. Детальная информация будет обнародована пражской мэрией в понедельник. Напомним, что реставрация Пражских курантов началась в апреле текущего года и продлится до конца августа. Городскому бюджету она обойдется в 48 миллионов крон.