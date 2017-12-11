Во время проверки рынков таможенники обнаружили контрафактные товары на сумму 10 млн крон

Контрафактные товары и табачные изделия без акцизных марок на общую сумму более 10 млн крон (384 тыс. евро) обнаружили сотрудники чешской таможни в ходе проверок рынков в Праге, а также в Южно-Чешкском, Карловарском, Устецком и Южно-Моравском краях.

Сотрудниками таможни было изъято 1400 штук сигарет с поддельными акцизными марками и 16,5 кг табака для кальяна. Среди контрафактных товаров была обнаружена поддельная обувь, парфюмерия, CD и DVD. Также были выявлены случаи, когда торговцы не выдавали при продаже своего товара чек, что является нарушением закона.