Во время проверки рынков таможенники обнаружили контрафактные товары на сумму 10 млн крон

Катерина Айзпурвит
11-12-2017
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Контрафактные товары и табачные изделия без акцизных марок на общую сумму более 10 млн крон (384 тыс. евро) обнаружили сотрудники чешской таможни в ходе проверок рынков в Праге, а также в Южно-Чешкском, Карловарском, Устецком и Южно-Моравском краях.

Сотрудниками таможни было изъято 1400 штук сигарет с поддельными акцизными марками и 16,5 кг табака для кальяна. Среди контрафактных товаров была обнаружена поддельная обувь, парфюмерия, CD и DVD. Также были выявлены случаи, когда торговцы не выдавали при продаже своего товара чек, что является нарушением закона.

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