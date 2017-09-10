Во время Ample Strike было осуществлено 400 полетов

Лорета Вашкова
10-09-2017
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Во время последних совместных учений ВВС государств и партнерских стран НАТО Ample Strike экипажи 14 чешских и 25 зарубежных самолетов и вертолетов осуществили в рамках учебной программы в целом 400 полетов. В воздушном пространстве Чешской Республики подразделения ВВС находились более 600 часов. Об этом 10 сентября информировала пресс-секретарь учебных маневров Дениса Вернерова.

Главная часть учений, направленная на взаимодействие авиационных наводчиков с экипажами самолетов, завершилась в пятницу. Все зарубежные самолеты улетели обратно на свои базы.

Учебные маневры проводились на полигонах Болетице и Либавы, а также на некоторых базах в Бехыне, Чаславе, Намнешти-над Ославой и Пардубицах. В Ample Strike приняло участие более 1200 человек: 900 чешских солдат и 300 участников ВВС из 17 стран.

 
 
 
 
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