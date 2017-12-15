Во Владиславском зале Пражского Града пройдут реставрационные работы

В интерьерах Старого королевского дворца Пражского Града пройдут реставрационные работы. В ремонте нуждается главным образом Владиславский зал – крупнейшее парадное помещение эпохи средневековья, а также Лестница всадников.

Потрудиться реставраторам придется над восстановлением стен и потрескавшейся штукатуркой. Реставрировать придется окна, двери, светильники, а также старинные дверные замки. Общие вложения в ремонтные работы составят 5 миллионов крон (около 200 тысяч евро). Реставрация интерьеров Старого королевского дворца начнется во второй половине 2018 года.