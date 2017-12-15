Во Владиславском зале Пражского Града пройдут реставрационные работы

Эва Туречкова
15-12-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В интерьерах Старого королевского дворца Пражского Града пройдут реставрационные работы. В ремонте нуждается главным образом Владиславский зал – крупнейшее парадное помещение эпохи средневековья, а также Лестница всадников.

Потрудиться реставраторам придется над восстановлением стен и потрескавшейся штукатуркой. Реставрировать придется окна, двери, светильники, а также старинные дверные замки. Общие вложения в ремонтные работы составят 5 миллионов крон (около 200 тысяч евро). Реставрация интерьеров Старого королевского дворца начнется во второй половине 2018 года.

Статьи на ту же тему
Фильм «Волк из Королевских Виноград», Фото: Архив Чешского центра в Москве

Czech In – 1968 год на российских экранах и в жизни

Фестиваль нового кино Czech In, одно из самых интересных традиционных мероприятий Чешского центра в Москве, на днях открылся в столице России…
Фото: ЧТК

В Москве открылась выставка «Сокровища Пражского Града»

Открытию выставки «Сокровища Пражского Града» посвящен четвертый день визита Милоша Земана в Россию. В московском Государственном историческом…
Репрезентативные помещения Пражского Града, Фото: Ондржей Томшу

Парадные залы Пражского Града открылись общественности

Пражский Град открывает на два дня залы и помещения, которые в стандартном режиме для широкой общественности недоступны. Посетители могут…
Далее об этом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 