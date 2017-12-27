Во Владиславском зале будут выставлены чешские коронационные регалии

С 16 по 23 января будут во Владиславском зале Пражского Града выставлены чешские коронационные регалии.

Экспозиция приурочена к празднованию 100-летнего юбилея основания Чехословакии.

Символы королевской власти будут выставлены в специальной витрине, дающей возможность разглядеть их со всех сторон. Посетители смогут, таким образом, впервые посмотреть уникальный голубой сапфир на задней стороне короны. Вес драгоценного камня оценивается в 300 – 330 карат.

Часть экспозиции будет посвящена судьбе коронационных регалий в период существования Республики. Экспонатом станет также один из семи ключей от Тронной камеры, обычно хранящийся у президента Чешской Республики.