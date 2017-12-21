Внешний долг Чешской Республики вырос до 4,5 трлн крон

Внешний долг Чешской Республики в третьем квартале 2017 года увеличился на 38,6 млрд крон до 4,517 трлн (180 млрд евро). В годовом исчислении показатель вырос на 1,131 трлн (44 млрд евро) и составил 91,2 процента ВВП страны. Такие данные были опубликованы Чешским национальным банком.

С точки зрения отдельных секторов больше всего увеличился долг банковского сектора. Причиной стал рост объема краткосрочных депозитов, полученных из-за рубежа. Задолженность банков представляет собой основную часть внешнего долга, их обязательства составляют 45,1 процентов. На долю государственного сектора приходится 19,7 процентов, а на долю других секторов – 35,2 процентов от общей задолженности.