Внедрение практики использования электронных рецептов проходит довольно гладко

Лорета Вашкова
03-03-2018
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Практика использования электронных рецептов, как констатирует Государственное управление по контролю за лекарствами ЧР, показывает, что система пока действует безотказно. С начала 2018 года врачи выписали уже 9 миллионов электронных рецептов.

Как слуедует из данных управления, пациенты также все чаще просят медиков отправить им необходимые рецепты посредством SMS-рассылок. В феврале таковых SMS-сообщений было отправлено почти 70 тысяч.

Еще месяц назад, однако, данной системой не могли воспользоваться порядка трех тысяч врачей в Чехии, ожидавших сообщения данных, позволяющих доступ к информационной системе.

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