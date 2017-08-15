Поверхность воды в пражской части реки Влтавы у набережной Масарика в понедельник вечером окрасилась в красный цвет. Ответственность за проведение акции взяла на себя художественная группа Bolt958, критикующая использование выставочного зала «Манес» для мероприятий, не связанных с искусством. После химического анализа воды пожарные сообщили, что вещество не является токсическим и постепенно растворится. Здание с выставочным залом в конце 20-х годов ХХ века построило Общество художников Манес, первым председателем которого был художник Миколаш Алеш. В настоящее время зданием управляет Фонд чешского изобразительного искусства, которому после многолетних разбирательств его присудили суды. В минувшие годы фонд критиковался частью художественного сообщества за то, что он не общается с культурной сценой, расточительно распоряжается своей собственностью, совет директоров избирается скрыто и не допускает в свои ряды представителей молодого поколения художников.