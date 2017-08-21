Владимир Ремек может досрочно покинуть пост посла ЧР в России

Катерина Айзпурвит
21-08-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Как сообщает издание Respekt, бывший космонавт Владимир Ремек может досрочно сложить с себя полномочия посла Чехии в России, несмотря на то что срок его пребывания в должности завершается лишь в следующем году.

По данным издания, он может покинуть посольство в Москве по собственному желанию, чтобы проводить больше времени в Чехии, поскольку супруга действующего посла хочет больше общаться с внуками.

Respekt напоминает, что Владимир Ремек, бывший ранее евродепутатом от компартии Чехии и Моравии, был назначен послом ЧР в России президентом Земаном, однако не сумел занять достаточно сильную позицию на дипломатической арене и не присутствовал на некоторых двусторонних встречах М. Земана и В. Путина.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 