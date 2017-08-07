Компания AGPI, которой принадлежит территория свинарника в Летах у Писека, где в период Второй мировой войны находился цыганский концентрационный и рабочий лагерь, согласилась с предложением правительства о ее выкупе. Пока что сумма, предложенная правительством, не сообщается. В середине июля правительство передало фирме предложение о выкупе. Согласие с продажей ареала на минувшей неделе было одобрено на общем собрании компании. Разговоры о неуместности расположения свинарника на данной территории ведутся на протяжении ряда лет. Действующий кабинет планирует выкупить территорию до окончания избирательного срока.