Разделение Чехословакии 1 января 1993 года помогло обеим государствам, Чехии и Словакии. В интервью информационному агентству ЧТК с данным заявлением выступил экс-президент Чехии Вацлав Клаус, занимавший в то время должность премьер-министра страны и заключивший с тогдашним председателем словацкого правительства Владимиром Мечьяром договор о разделении Чехословакии. Клаус подчеркнул, что официально узаконенный распад союзного государства Чехословакии является историческим фактом, и не стоит задумываться о том, могла ли ситуация в то время развиваться иначе. «Ни одна из проблем, перед которой мы стояли в течение последних 25 лет, не была бы решена более простым образом в совместном государстве чехов и словаков, наоборот, проблемы умножались бы с учетом того, что жители Чехии и Словакии придерживаются по ряду вопросов совсем другого мнения»,– отметил бывший глава ЧР.