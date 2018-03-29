Vítkovické strojírny уволили 550 человек

Более 550 сотрудников машиностроительного завода Vítkovické strojírny в Остраве были уволены. Инициатива о расторжении трудовых контрактов исходила от работников, которым на протяжении двух месяцев не платили зарплату. Эту информацию подтвердил генеральный директор Vítkovické strojírny Богуслав Файмон. По его словам, уволены были все работники, кроме тех, кто состоит в структуре конкурсного управляющего, то есть около 30 человек. Vítkovické strojírny в марте подали заявку о признании компании банкротом.

Ранее руководство предприятия обвинило в текущих проблемах фирму Vítkovice. По словам владельца Vítkovické strojírny Михала Пиводы, решение об обращении в суд было принято после неудачных переговоров с потенциальным инвестором. По данным Чешского телевидения, вложить деньги в Vítkovické strojírny собирался основатель холдинга Czechoslovak Group Ярослав Стрнад.